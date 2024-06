Embarcation interceptée avec 219 migrants: Voici les nationalités des migrants secourus

La Marine sénégalais a informé plus sur l’embarcation interceptée, ce lundi 2 juin. «Les 219 personnes secourues et débarquées à la Base navale Amiral Faye Gassama de Dakar, ce jour, à 17h40 sont de plusieurs nationalités. Il de 151 Sénégalais, de 35 Gambiens, de 7 Guinéens, de 2 Bissau-guinéens, d’un (1) Camerounais, de 21 Comoriens et de 2 Burkinabés », ont indiqué les services compétents sur X.