Un camion gros-porteur en panne crée des embouteillages monstres sur l'autoroute à péage et la RN 1

Un embouteillage monstre est noté sur la Route nationale 1 et sur l'autoroute à péage axe Pikine-Patte d'oie en direction du centre-ville. A l'origine, un camion gros-porteur qui est tombé en panne juste après la bretelle des HLM.





Les sapeurs-pompiers seraient en train de dégager le véhicule de la voie publique, indiquent nos sources.





Toutefois, le constat est général, car certains passagers sont descendus des véhicules de transport en public pour marcher tout au long de l'axe Patte-d'oie (Mariama Niasse) pour rallier le rond-point EMG, les HLM et Colobane. Des automobilistes victimes de ces embouteillages confient avoir quitté Keur-Massar, Rufisque, vers 6 heures du matin et ne sont jusqu'à présent pas arrivés à leur lieu de travail. Sur les réseaux sociaux, les Sénégalais se plaignent de cet embouteillage qui a duré plus de 2 h de temps.