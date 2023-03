Émergence de produits nouveaux du tabac : Vers une révision de la loi au Sénégal

En mars 2014, le Sénégal avait adopté une loi antitabac conforme à la convention-cadre. Mais cette loi avait été rattrapée par l’émergence de nouveaux produits comme la chicha, la cigarette électronique, le tabac chauffé, ainsi que les patches de nicotine.





Ces substances appelées produits du tabac nouveaux et émergents (PTNE) sont sur le marché et visent en grande majorité les jeunes. C’est pour une prise en compte de ces produits par la loi antitabac qu’une initiative lancée par la société civile vise à réviser la loi de 2014. Cela, en conformité avec la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (Oms). «Ces produits sont très difficiles à réglementer. L’Organisation mondiale de la santé estime que les États ont le choix, soit de les réglementer ou de les interdire», a expliqué Mamadou Bamba Sagna, coordonnateur de Campaign for Tobacco Free Kids.





En collaboration avec la société civile sénégalaise, notamment l’association Prévenir, ils ont lancé le processus devant aboutir à cette révision de la loi. «Si l'on choisit de réglementer, il faut prendre en compte toutes les dispositions de la loi-cadre et de la loi antitabac au Sénégal. C’est ce qui est souhaitable, surtout sur les cigarettes électroniques. Il faut les interdire. Récemment, ces produits présents sur le marché sont détournés de leur usage respectif. On a noté des cigarettes électroniques qui contiennent des substances illicites telles que le chanvre indien et d’autres produits prohibés par la loi.





Pour cette raison et tant d’autres, le Sénégal doit prendre une disposition pour interdire ce type de produit». Des propos tenus dans le cadre d’un atelier de formation et de sensibilisation des journalistes sur ces produits dérivés du tabac. Il faut noter que le tabac chauffé est normalement pris en compte par la loi de 2014. Il faut juste que la loi soit claire et que les sociétés sénégalaises prennent des dispositions par rapport à ce produit. Les craintes vont du fait qu’on ne maîtrise pas les substances qui sont dans les produits. Si on ne fait rien, ça peut saper toute la lutte contre les drogues. Bien qu’il y ait eu beaucoup de réticences avant le vote de la loi, Mamadou Bamba Sagna se dit optimiste quant à la révision. «On est optimiste du côté de la société civile.





Nous avons rencontré le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui nous a rassurés par rapport à son soutien de la révision de la loi par rapport aux nouveaux produits. Maintenant, il faut réviser ; c’est une exigence. La loi étant silencieuse par rapport à ces produits. Elle nous a même demandé que le projet de loi qui a été élaboré avec le Programme national de lutte contre le tabac soit transmis au Secrétariat général du gouvernement pour une adoption par le gouvernement dans les plus brefs délais.