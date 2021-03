Émeutes au Sénégal : Au moins 10 morts et plus de 600 blessés entre le 03 et le 08 mars

le bilan de la Croix-Rouge lors des manifestations

La Croix-Rouge sénégalaise n'a pas été au repos ces derniers jours avec le déclenchement des émeutes meurtrières à travers le pays. Lesquelles émeutes ont fait 10 morts entre mercredi 3 mars et lundi 8 mars selon un bilan non exhaustif.





La couverture sanitaire de la Croix-Rouge a permis d'intervenir dans la région de Dakar notamment à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), à Mbacké et Touba, Bignona et Ziguinchor "auprès de 590 manifestants blessés et secourus par 316 volontaires engagés, répartis dans 36 équipes d'intervention opérationnelles", détaille la Croix-Rouge reprise par Le Soleil.