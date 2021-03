Émeutes au Sénégal : Le khalife de Ndiassane se prononce

Le khalife général de Ndiassane s'est indigné des derniers événements qui ont cause des pertes en vies humaines. Le guide religieux, via son porte-parole, a dit "plus jamais ça au Sénégal". Il appelle les uns et les autres à veiller à la paix que le Sénégal a toujours connue.





"Concernant l'actualité nationale, le khalife de Ndiassane suit avec intérêt ce qui se passe au Sénégal. Ces derniers temps, il y a beaucoup de malentendus au sein de l'opinion et le Khalife s'en désole. Pour lui, cette situation n'honore pas le Sénégal. Aux yeux du khalife, les Sénégalais doivent avoir beaucoup plus de retenue en privilégiant l'intérêt général. Cet intérêt réside dans la paix et la sérénité. Que les intérêts privés ne priment pas sur l'intérêt de tout un peuple. Ayons aux moins de la considération pour ces hommes de valeur dont notre pays regorge" a-t-il souligné.