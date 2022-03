Émeutes de mars 2021 : GMS rend hommage aux 13 Sénégalais morts

GMS rend hommage aux 13 jeunes morts en Mars 2021

L’activiste Guy Marius Sagna a rendu hommage aux 13 jeunes sénégalais décédés lors des manifestations meurtrières qui se sont déroulées au mois de mars 2021, à travers le Sénégal. Emprisonné lors de ces événements malheureux, GMS revient sur ce drame, un an après, en ces termes :





«Quand vous étiez tués, j'étais emprisonné.





Quand je suis sorti, vous n'étiez plus.





À vous éternels et immortels, je raconte votre histoire. Pardonnez les inexactitudes d'une histoire racontée par quelqu'un qui la regardait depuis ses cellules des prisons du Cap Manuel et de Sébikotane.





Treize est l'histoire de la bataille épique de mars au Sénégal qui opposa, en l'an 2021, le valet de l'impérialisme Macky Sall et le peuple sénégalais. Face à la marionnette de la France, Macky, invincible depuis 2012, les citoyens sénégalais de tous les âges mobilisèrent un courage surhumain et lui infligèrent une raclée mémorable.





Parmi ces citoyens, les 13 qui déployèrent jusqu'à leur dernier souffle un courage hors du commun. Leur vaillance et leur héroïque sacrifice ont permis à des milliers de jeunes d'être recrutés comme enseignants, policiers, gendarmes, et dans le cadre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes «XËYU NDAW ÑI».





Ils continuèrent d'inspirer le peuple sénégalais à se dresser contre l'impérialisme, la France et leur machin Macky Sall jusqu'à arracher la souveraineté, la démocratie, les vraies.





À vous 13, la patrie reconnaissante !





Non aux 13 assassinats sans coupable ! ».