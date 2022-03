ÉMEUTES DE MARS : Plus de 450 travailleurs des stations d'essence au chômage, 1,2 milliard réclamé à l'État

De nombreux pompistes sont renvoyés en chômage technique.



Un an après les manifestations de mars 2021, qui ont occasionné d'importants dégâts, les choses semblent toujours être au point mort.



L’association des gérants de stations-services estime les pertes à plus d’un milliard de Fcfa, avec plus de 450 personnes au chômage.



Mieux, elle réclame la somme de 1,2 milliard de Fcfa à l’État, en guise d’indemnisation.



Pour Ibrahima Fall, le Sg dudit syndicat interrogé par Rewmi Quotidien, le bilan est lourd, car 80% des gérants impactés sont sous perfusion.



Actuellement, ce sont les compagnies qui font en sorte que les agents puissent avoir du carburant et poursuivre leurs activités.



Malgré les assurances de l’État du Sénégal, "on leur a demandé des constats d'huissiers".



"Ce qui a été fait et remis au niveau du ministère du Commerce. Malheureusement, depuis, rien. Aucune indemnisation", se désole le Président Fall.