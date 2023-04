Émeutes de Ngor : l’intervention de Youssou Ndour

Le calme est revenu depuis trois jours à Ngor, théâtre une semaine durant d’affrontements entre des jeunes du quartier et la gendarmerie. Dommage collatéral : la maison de Farba Ngom a été saccagée et incendiée. Des bonnes volontés ont permis cette accalmie en attendant un règlement définitif du différend.



Parmi celles-ci, révèle L’Observateur, qui donne l’information, Youssou Ndour. Samedi, le ministre-conseiller a reçu les représentants des populations de Ngor. «Sensible à la situation, (il) a promis d’enfiler sa casquette de médiateur de la paix, de peser de tout son poids pour sensibiliser les plus hautes autorités, y compris celles de l’institution de la gendarmerie, afin que le calme et la paix reviennent», rapporte Modou Ndiaye, le président du mouvement «Ngor Debout».



Ce dernier ajoute : «À la demande des populations, Youssou Ndour a entrepris des démarches pour un retour au clame. Mais aussi un règlement définitif du problème. Il entend jouer sa partition jusqu’au bout.»



Autres bonnes volontés, d’après les sources de L’Observateur : le Premier ministre, Amadou Ba, le Grand Serigne de Dakar, Pape Diagne et le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. «La partie de Ngor a été reçue ce dimanche par le Premier ministre, en présence de l’actuel maire de Ngor, de son prédécesseur, du Jaraaf, de l’imam, du représentant du mouvement ‘Ngor Debout’, du chargé des questions domaniales. Au terme de trois de plus de trois tours d’horloge, il a pris l’engagement de s’entretenir, dès demain (lundi) avec le président de la République», souffle Modou Ndiaye.