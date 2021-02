Emeutes du 8 février : Un déficient mental, candidat raté à l’émigration clandestine parmi les 19 personnes arrêtées

Un déficient mental parmi les manifestants Pro Sonko

Les manifestations pro-Sonko ont conduit en prison, des partisans du leader de Pastef mais également des personnes qui n’auraient rien à voir avec la politique. C’est du moins ce que soutient la mère de Ousseynou Dia, une des personnes arrêtées lundi dernier lors des violentes manifestations contre la convocation du député Ousmane Sonko par la Section de recherches.





Ousseynou Dia serait donc un déficient mental selon sa mère, Daba Fall qui s’est confiée à Lobservateur pour demander la clémence après l’arrestation de son fils qui, insiste-t-elle, « se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment », « ne connait pas Ousmane Sonko » et « ne connaît rien de la politique ».





Domicilié au village de Keur Oumar Dia à Badègne dans le département de Kébémer, l’actuel pensionnaire de la prison du Cap Manuel était perdu de vue par les siens, qui apprennent plus tard qu’il est à Dakar sans pouvoir le localiser. Selon toujours Daba Fall, Ousseynou a eu des troubles psychiques suite à un voyage raté en Espagne via la mer. « Tous mes parents et mon entourage savent qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Il est tombé malade en 2019, lorsqu’il tentait d’aller en Espagne via la mer. Les images terrifiantes qu’il a vues durant le voyage l’ont traumatisé. La pirogue de fortune à bord de laquelle il voyageait a chaviré en pleine mer. Il a été secouru par un Marocain », raconte la mère dans les colonnes du journal.