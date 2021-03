ÉMEUTES EN BANLIEUE : 20 JEUNES DONT UN MINEUR SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Selon L’Observateur qui donne l’information dans sa livraison du jour, vingt (20) jeunes ont passé leur première nuit à la prison du Cap Manuel de Dakar.Ils ont été placés sous mandat de dépôt, hier, suite aux actes de saccages et à l’incendie du magasin Auchan de Mbao lors des manifestations notées ces derniers jours.Arrêtés lors des émeutes de la banlieue, ils ont été auditionnés et inculpés par le juge d’instruction du 8e Cabinet, Mamadou Seck, pour des faits criminels : incendie criminel, vol commis la nuit avec effraction, vol en réunion, troubles à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée et violation du couvre-feu.Quid de l’identité des vingt (20) inculpés pour des faits criminels ? L’Observateur a également dévoilé leurs noms. Il s’agit notamment de I. Soumaré, C. Diène, J. Tendeng, T. Barry, B. Sarr, M. Pène, A. Tall, B. Sèye, S. Bâ, A. Mbodj, B. Baldé, P. M. Manka, S. K. Ndiaye, E. Ndiaye, D. Tendeng, M. Sarr, M. Ndong, D. Fall et N. Ngom.