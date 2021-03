Emeutes meurtrières au Sénégal : Le Réseau Avocats France Sénégal (RAFSEN) demande l'ouverture d'une enquête

Le RAFSEN (Réseau Avocats France Sénégal) a réagi à l'actualité nationale au lendemain des émeutes qui ont fait 11 morts; des dizaines de blessés et une centaine d'arrestations à travers le pays. Dans un communiqué de presse dont copie est parvenue à Seneweb, ledit réseau condamne la violence et demande l'ouverture d'une enquête "rigoureuse et impartiale". Un communiqué que nous vous livrons in extenso.Ces derniers jours, le Sénégal a été le théâtre d’un soulèvement populaire à Dakar, et sur quasiment tout le reste du territoire national. En quelques jours, le pays déplore malheureusement au moins 9 morts officiellement et de nombreux blessés graves. Le RAFSEN et l’ensemble de ses membres et sympathisants, présentent leurs condoléances aux familles endeuillées, au peuple sénégalais, et prient pour le repos des âmes des défunts.Le RAFSEN dénonce toute forme de violence, d’où qu’elle vienne et regrette les innombrables dégâts matériels causés lors de ces manifestations. Le RAFSEN demande solennellement à l’Etat du Sénégal d’entendre, de décrypter, et de répondre aux exigences socio-économiques et démocratiques du peuple, et plus particulièrement aux légitimes attentes de la jeunesse sénégalaise.Dans ce contexte très préoccupant, à la fois pour (i) les libertés fondamentales, individuelles ou collectives, (ii) le fonctionnement de notre démocratie et (iii) la stabilité sociale, RAFSEN reste vigilant à plusieurs égards:Le peuple sénégalais a solennellement proclamé par le préambule de la Constitution : « le respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ».L’Etat de droit garantit l’expression des libertés fondamentales des citoyens, dont celle d’organiser des manifestations pacifiques, la sécurité physique et morale des citoyens, la dignité des personnes en toutes circonstances.L’Etat de droit se mesure également à sa capacité d’élucider les délits et les crimes. A ce titre, il est nécessaire qu’une enquête rigoureuse et impartiale soit menée pour chaque cas de décès ou de blessure grave.Les responsabilités doivent être situées et les réponses légales prévues, apportées en toute transparence. Ces morts ne doivent pas en effet s’ajouter à la liste déjà longue des affaires non élucidées qui s’amoncellent dans notre conscience populaire. Le RAFSEN veillera à ce que les victimes ne soient pas judiciairement oubliées.Nous avons tous pu voir les images de nos confrères bloqués dans un couloir du palais de justice par les forces de l’ordre, alors qu’ils entendaient se rendre au cabinet du juge d’instruction qui devait auditionner leur client.Le RAFSEN dénonce fortement ces entraves inadmissibles qui constituent d’une part, une atteinte grave au respect des droits de la défense, et, d’autre part, témoignent d’un manque de respect on ne peut plus condamnable de ce que sont la profession d’avocat et son rôle en tant qu’acteur au sein de l’Etat de droit. Le RAFSEN salue la détermination et la pugnacité des Avocats du Sénégal qui se sont érigés en vigies des libertés fondamentales.Le RAFSEN, dont les membres et les sympathisants, tant préoccupés par la situation qui prévaut au Sénégal, qu’obligés par leur attachement à l’Etat de droit, a souhaité par ce communiqué, prendre sa part dans la recherche d’un retour à un Sénégal apaisé.Fait à Paris, le 11 mars 2021 Le Conseil d’Administration de RAFSEN