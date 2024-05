Émigration clandestine : 115 personnes interpellées, dont 26 femmes et 6 enfants

Dans le cadre de l’assistance mutuelle administrative à travers laquelle la douane apporte son concours aux autres structures étatiques, les agents de la brigade maritime des douanes de Rufisque ont intercepté, hier, une pirogue avec, à son bord, 115 candidats à l’émigration clandestine.