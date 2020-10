Emigration clandestine : 162 migrants arrêtés ce vendredi, entre Dakar et Mbour

Dans le cadre de l’opération Frontex, la marine nationale a intercepté deux pirogues de migrants clandestins, ce vendredi 23 octobre, avec à bord plus de 160 migrants clandestins.Selon la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) qui donne la nouvelle, la première pirogue, dénommée «Khoury Ndiaye», a été interceptée vers 5 h, par le patrouilleur «Ferlo», à une cinquantaine de kilomètres au large de Dakar avec 111 migrants clandestins, tous des hommes et plusieurs mineurs.«La seconde pirogue, dont l’identité n’est pas encore identifiée, a été interceptée aux environs de 9 h, par un patrouilleur espagnol qui se trouvait dans la zone, à 80 km au large de Mbour, suite à un incendie qui s’est déclaré dans la pirogue», informe la Dirpa.La même source de préciser que 51 personnes ont été secourues, signalant, dans la foulée, que les patrouilleurs et la marine nationale ont poursuivi leurs recherches dans la zone, mais ils n’ont pas trouvé de corps sans vie. La police a ouvert une enquête.