Émigration clandestine : 4 passeurs et 12 candidats voulaient profiter du Magal pour se rendre en Espagne

D'après les sources de L'Observateur, 16 individus dont 4 passeurs et 12 candidats à l’émigration clandestine (un Gambien, un Mauritanien et 10 Sénégalais) ont été arrêtés à Joal.



Les mis en cause ont voulu profiter du Magal de Touba pour se rendre clandestinement en Espagne. Ce, à l’abri des indiscrétions et autres soupçons des populations, mais surtout des forces de l'ordre.



Les candidats au voyage avaient déboursé des sommes variant entre 300.000 et 400.000 F Cfa. Ils devaient effectuer le trajet du voyage Gambie-Mbour-Mauritanie puis Espagne.



Malheureusement, ils ont été interceptés par la Brigade de recherche de Saly qui ont a en place un impressionnant dispositif sécuritaire sur la plage de Joal.



Surpris en pleine action, les 16 candidats ont été arrêtés et conduits dans les locaux de la gendarmerie. Ils ont été déférés mardi, au parquet de Mbour au terme de leur garde-à-vue.