Émigration clandestine : 401 Sénégalais dont 3 bébés sont arrivés à l’instant aux Iles Canaries

Emigration Clandestine

Les vagues de migrants clandestins sénégalais continuent de déferler sur les côtes espagnoles, via les Iles Canaries. Selon la Rfm, plus de 400 migrants sont arrivés ce matin en Espagne, à bord de 12 pirogues. On compte parmi eux trois bébés.





Présidente de la Fédération des associations des Sénégalais dans l’archipel des Canaries, Aminata Samb témoigne : «Au niveau des Iles Canaries, au moins 2 188 migrants sont arrivés en un temps record de 48 heures, en cette fin de semaine. Et ce lundi 9 novembre, il y a 401 migrants qui viennent d’arriver dans 12 embarcations. C’est une situation très difficile pour nous. C’est très triste.»