Émigration clandestine : À Saint-Louis, Antoine Diome évoque la "complexité" du phénomène

Suite au naufrage d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration au niveau de l'embouchure de Saint-Louis, qui a causé la mort de huit personnes et de nombreux disparus, le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Abdoulaye Diome, s'est rendu à Saint-Louis. Après avoir rendu visite aux survivants blessés et visité la morgue de l'hôpital, le ministre de l'Intérieur s'est ensuite rendu à la base navale-nord et au p00ort polonais.





Le Sénégal est confronté à des défis de plus en plus récurrents liés à l'émigration irrégulière. Le ministre a souligné que ce phénomène complexe nécessite une approche globale.





"L'émigration irrégulière est un problème complexe qui exige une analyse approfondie. Au-delà des déclarations, le gouvernement sénégalais travaille activement depuis plus d'un an. Un Comité interministériel de lutte contre l'émigration clandestine a été créé et une stratégie nationale de lutte contre l'émigration irrégulière a été élaborée en collaboration avec les communautés de base, la société civile et les associations de migrants", a déclaré Antoine Diome.





Il ajoute également que "la Stratégie nationale de lutte contre l'émigration irrégulière a été techniquement validée et va maintenant entrer dans la phase de validation politique. Cette étape cruciale impliquera la présidence du Premier ministre et renforcera la collaboration entre les différents acteurs, afin de trouver des solutions durables".





Concernant les facteurs à l'origine de ce phénomène, le ministre de l'Intérieur a souligné leur pluralité. "L'émigration irrégulière ne peut pas être réduite uniquement à des facteurs économiques. Les motivations des migrants peuvent varier, allant de la découverte de nouveaux horizons à l'exploration de différentes cultures. Il est essentiel de comprendre la spécificité de chaque zone d'émigration et de prendre en compte tous les aspects sociaux, économiques et sociologiques impliqués", a-t-il expliqué.





En ce qui concerne les mesures de prévention, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'elles ne doivent pas se limiter à la surveillance et à la répression. "La lutte contre l'émigration irrégulière ne se limite pas à la surveillance et à la répression. Le gouvernement sénégalais reconnaît la nécessité d'une approche holistique. Des programmes tels que le programme Xeyu Ndaw Ni et des financements destinés aux jeunes et aux femmes ont été lancés pour offrir des opportunités économiques et sociales. Il est essentiel d'impliquer l'ensemble de la société et de favoriser un engagement actif", a-t-il assuré.