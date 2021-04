Émigration clandestine / Affaire Doudou : Les passeurs arrêtés

Seneweb en sait un peu plus sur les passeurs qui avaient organisé le voyage de candidats à l’émigration clandestine, lequel avait coûté des centaines de vie dont celle du petit Doudou Faye. Ces derniers ont été arrêtés ce jeudi à Mbour.En effet, depuis mi-octobre, la brigade de la Section de recherches de la gendarmerie de Saly qui était aux trousses des convoyeurs du petit Doudou Faye, les a finalement arrêtés.Depuis des mois, O. Th. Gueye, âgé de 40 et son frère L. Nd. Gueye, âgé de 44 ans étaient recherchés par la brigade de Gendarmerie de Saly.Ces derniers qui s'étaient retranchés en Gambie, ont fini par rentrer. Malheureusement pour eux, ils devront rendre compte devant la justice sur leur présumée implication dans l'organisation de convois de migrants clandestins aux îles Canaries.Leur embarcation, pour rappel, avait échoué entrainant ainsi des dizaines de morts parmi lesquels Doudou Faye, âgé de 14 ans.Les convoyeurs présumés seront déférés ce lundi auprès du Procureur de la République qui risque de les placer sous mandat de dépôt. A noter que le père du défunt Doudou avait écopé d'un sursis pour mise en danger de la vie d'autrui.