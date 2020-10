Emigration clandestine : Le film de la pirogue renversée retracé !

Emigration Clandestine , une pirogue renversée

On en sait plus sur les circonstances de la collision entre une pirogue, une vedette espagnole et un patrouilleur de la Marine nationale sénégalaise. Selon la Rfm, c’est après plusieurs tentatives infructueuses d’arrêter la pirogue transportant des candidats à l'émigration clandestine, que ladite vedette a été obligée de la percuter à l’éperon.





«Ce qui a renversé la pirogue qui avait à son bord entre 60 et 70 personnes, selon les déclarations des rescapés aux enquêteurs de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants de la police. Le patrouilleur ‘’Sangomar’’ a d’abord sommé le capitaine de la pirogue de s'arrêter, mais il a catégoriquement refusé d’obtempérer. Puis, il y a eu abordage à trois reprises et sans succès. Alors, la possibilité était de heurter la pirogue», informe la source.





Laquelle ajoute que sur les 60 à 70 candidats au voyage irrégulier, 39 personnes ont pu être secourues. D'autres ont pris la fuite, avance-t-on, mais ils sont activement recherchés.





D'autant plus que les deux membres de l'équipage considérés comme les cerveaux de l'affaire, seraient portés disparus.





Par ailleurs, les rescapés conduits, dans un premier temps, à la base navale Amiral Faye Gassama, ont été par la suite remis à la police qui poursuit l’enquête pour déterminer la responsabilité des uns et des autres. C'est en fonction des éléments recueillis, fait toujours savoir la Rfm, qu’ils vont décider de leur sort, à savoir libérer ou déferrer ces candidats à l’émigration clandestine.