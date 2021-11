Émigration clandestine : Les chiffres inquiétants du Sénégal

Les Chiffres inquiétants de l'émigration Clandestine

L'émigration irrégulière demeure encore une horrible réalité au Sénégal où les chiffres sont inquiétants.

En effet, sur 2 337 personnes interpellées, 1 500 tentatives de départ ont été déjouées et 83 convoyeurs déférés.





En dépit des risques et des efforts menés par l'Etat pour décourager les probables candidats à l'émigration clandestine et les multiples condamnations des convoyeurs, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur.





C'est ainsi qu'à partir des plages de Dakar, Mbour, Joal, Saint-Louis, Nianing et Lompoul, des actions sont menées par les forces de défense et de sécurité, d'où la saisie de 10 pirogues, de trois véhicules, des GPS, des moteurs et des denrées alimentaires.