Émigration clandestine : Les statistiques (toujours) chaotiques en 2021

393 migrants, dont 275 Sénégalais, 112 Gambiens, 4 Guinéens de Conakry, 1 Ivoirien et 1 Burkinabé qui tentaient de rallier clandestinement l’Europe ont été interceptés en mer.



Dans ce lot, figurent 5 mineurs et 2 femmes adultes. 73 capitaines de pirogues ont été arrêtés et déférés à travers les parquets de Dakar, Mbour, Saint-Louis.



Ces chiffres du ministère de l’Intérieur, repris par L’Observateur, représentent ceux compilés dans le courant de l’année 2021.



Des statistiques qui sont en baisse, comparativement à 2020 où 1000 migrants clandestins ont été interpellés.



Pour 2021, seules 4 embarcations parties des côtes sénégalaises ont pu rallier l’Espagne.



Ces arrivées ont été enregistrées dans la période allant du mois de septembre à octobre 2021.