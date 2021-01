Emigration clandestine : Macky veut s’expliquer par un mémorandum

Plus d’une semaine après l’emprisonnement de Boubacar Seye, le président Macky Sall s’est exprimé sur la question de l’émigration clandestine, lors du conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l’Etat demande à son gouvernement de répondre aux accusations du président de Horizon sans frontières par le biais d’un document chiffré.« Sur le suivi de la coopération et des partenariats, le Président de la République demande au Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, de préparer, en relation avec les ministères impliqués, un Mémorandum du Gouvernement du Sénégal sur la politique et les projets mis en œuvre, ainsi que les ressources mobilisées dans le cadre, d’une part, de la lutte contre l’émigration clandestine et, d’autre part, de la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes », indique le communiqué.Cette opération d’explication intervient également quelques jours après un communiqué de l’Union européenne dans lequel l’Ue donne des chiffres sur les fonds qui ont été alloués au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la migration dite irrégulière vers le vieux continent.