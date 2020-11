Émigration Clandestine : Moussa Baldé demande aux jeunes de s’inspirer de Macky

Interpellé à plusieurs reprises sur la question de l’émigration clandestine, le ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé qui défendait son budget hier à l’Assemblée nationale a donné l’exemple de réussite de Macky Sall pour dissuader les candidats à l’émigration.‘’Moi je fais partie de la génération ‘Koulene diouroul yereum gnou’. Je suis parti étudier en France et je suis revenu parce que je crois à mon pays et si je n’étais pas revenu, je ne serai pas aujourd’hui ministre. Le président Macky Sall, il est de Fatick et il a fait des études à l’UCAD et s’il avait pris la pirogue, il ne serait pas président de la République, même s’il avait pris un avion pour aller aux Etat-Unis, aujourd’hui il ne serait pas président de la république », a d’emblée conseillé le ministre Moussa Baldé.Selon lui, il faut qu’on sensibilise les jeunes, car c’est facile pour quelqu’un de rejeter la faute à l’Etat en disant que c’est parce que le gouvernement n’a rien fait et c’est ce qui encourage les jeunes à prendre les pirogues.D’après Baldé, tout le monde doit avoir un discours responsable pour dire aux jeunes que les travaux qu’ils vont faire là-bas sont encore plus dur que ce qu’on trouve ici au Sénégal et que c’est en croyant en leur pays qu’ils vont le construire.« L’idée des jeunes Africains c’est d’aller toujours construire pour les autres. Nos grands-parents ont creusé les métros et nous on veut continuer à aller cueillir des tomates en Espagne. Je pense qu’on doit avoir un débat sérieux sur cela et essayer de faire en sorte que tout le monde dise la vérité et qu’on fasse comprendre à nos jeunes qu’ici, il y a de l’espoir et qu’on peut rester dans ce pays. »