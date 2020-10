ÉMIGRATION CLANDESTINE : TROIS PASSEURS TOMBENT À MBOUR

C’est L’AS qui donne la nouvelle. Et c’est pour signaler la police de Mbour a réussi, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, un coup d’éclat, samedi dernier, vers 21h, avec l’arrestation de trois personnes pour trafic de migrants. Il s’agit de Sadibou Niang, Mamadou Niang et Cheikh Kane. Les limiers, qui avaient infiltré le réseau en se faisant passer pour de potentiels candidats à l’émigration, avaient mis sous filature le trio reconnu comme étant le cerveau des passeurs. Ainsi, depuis deux semaines, les éléments du commissariat Baïtir Sène surveillaient comme du lait sur le feu les mouvements des supposés trafiquants.Pour ne pas éveiller le moindre soupçon sur eux, les trafiquants avaient installé leur quartier général au quartier Zone Sonatel de Mbour. Mieux, d’après les informations du journal, ils avaient déjà encaissé une bonne partie de l’argent des candidats, pour des sommes variant entre 300 000 et 400 000 Fcfa par candidat. D’ailleurs, une somme de 1 428 800 Fcfa, qui était déjà encaissée par Sadibou Niang, a été saisie. Les trois mis en cause, dont l’un est déjà connu dans les fichiers de la police, ont été conduits dans les locaux du commissariat urbain de Mbour pour les besoins de l’enquête qui a été ouverte. Affaire à suivre.