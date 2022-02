Émigration clandestine : Un réseau Dakar-Lisbonne démantelé, 48 passeports découverts chez le cerveau

Le Congolais Guy Guyo croupit en prison depuis la semaine dernière, à la suite d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar pour trafic de migrants et escroquerie.



Il a été arrêté après une enquête de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants.



D’après Libération, plusieurs candidats à l’émigration lui ont versé de fortes sommes d’argent pour rallier le Portugal.



Son modus operandi ? Il intégrait ses «clients» dans une délégation devant participer à un forum sur le tourisme et l’emploi prévu du 16 et au 20 mars prochain.



Pour mieux ferrer les candidats, Guyo organisait, pour eux, une formation de six mois, durant laquelle ces derniers devaient apprendre le portugais. Il a fait 40 victimes.



Lors d’une perquisition à son domicile, à Nord Foire, les enquêteurs ont mis la main sur 48 passeports sénégalais, un cachet de «Sénégal4wor», un cachet de «Cunha Barroso Sénégal», un cachet de la Chambre de commerce et d’industrie Portugal-Sénégal…



Dans son armoire, également, 40 passeports sénégalais, 3 passeports guinéens de Conakry, 6 passeports congolais de Brazzaville, 4 passeports congolais de Kinshasa et un passeport bissau-guinéen ont été saisis.