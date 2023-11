Émigration irrégulière : 6 mois de prison ferme requis contre B. Ngom

Attrait devant la barre du tribunal de grande instance de Fatick pour les délits d’association de malfaiteurs et trafic de migrants, le prévenu B. Ngom a nié les faits. "Je ne suis pas un trafiquant de migrants. Je voulais voyager en Espagne en pirogue et je n'avais pas d'argent. Le convoyeur m'a dit de lui trouver 15 candidats et en échange il va m'offrir quatre places. Ce que j'ai accepté et j'ai pu réunir le nombre demandé", explique-t-il.





Des explications rejetées par la cour. Pour le juge, le mis en cause avait bien préparé son embarcation jusqu'à même acheter un GPS. Ses clients, composés essentiellement de Maliens et de Gambiens, lui versaient des sommes comprises entre 500 000 et 600 000 F CFA.