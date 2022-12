Emirates : Conseils pour Dubaï

Dubaï est une destination qui offre des attractions pour tout le monde et pour tous les âges :





- Les familles auront beaucoup de plaisir à faire le safari dans le désert, à faire du shopping dans les nombreux centres commerciaux de Dubaï. Au Dubai Mall, outre le shopping, vous pouvez regarder

les spectacles de fontaines ou visiter l'aquarium, prendre des photos devant ou au sommet du plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa). Vous pouvez également explorer le vieux Dubaï et les souks (marchés), ou avoir un aperçu du futur au Musée du futur. Pendant les mois les plus frais, le Global Village et le Dubai Miracle Garden sont ouverts et sont tous deux des endroits parfaits pour créer des liens avec la famille.





- Pour se déplacer à Dubaï, il existe des moyens de transport public facilement accessibles tels que les taxis, les bus et le métro de Dubaï, qui est le moyen le plus pratique de se déplacer dans la ville. Je

vous suggère de vous procurer une carte de métro (Nol) qui peut être préchargée, surtout si vous prévoyez d'utiliser les transports publics pendant votre séjour.





- À Dubaï, vous avez l'embarras du choix en termes de cuisines du monde entier. Outre les cuisines émiraties, indiennes et asiatiques, vous pouvez choisir parmi les cuisines occidentales, africaines et autres cuisines internationales.





- Le temps est très agréable de fin octobre à mai, c'est donc la meilleure période pour visiter Dubaï. Mais même pendant l'été, qui peut être très chaud et humide, il y a toujours beaucoup de choses à faire à Dubaï.