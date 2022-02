Emission de CO2 : Les résultats d’un rapport pointent les actifs financiers des milliardaires français

gaz à effet de serre, environnement

Le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50% de la population française. C’est ce qu’a révélé les résultats du rapport « Les milliardaires français font flamber la planète et l’Etat regarde ailleurs », publié, le mercredi 23 février 2022, par Oxfam et Greenpeace.





En effet, pour donner à voir l’ampleur des inégalités climatiques, les deux ONG ont calculé l’empreinte carbone financière de plusieurs milliardaires français, c’est-à-dire, la quantité d’émissions de CO2 générée par leurs actifs financiers. Et, le résultat est « vertigineux » car, le patrimoine financier de ces 63 milliardaires français qu’ils ont intégré à leur étude émet au total quelque 152 millions de tonnes de CO2 en une année, soit autant de gaz à effet de serre que celui de presque de 50% de la population française.





Si les deux ONG ont choisi de limiter leur étude à la question du patrimoine financier des milliardaires, c’est parce qu’elles soutiennent que le poids carbone de ces actifs financiers est « mal connu, et donc trop souvent minoré voire oublié ». « Plusieurs études ont calculé les émissions associées au style de vie et de consommation des milliardaires, dont l’usage de yachts et de jets privés est l’un des symboles », explique Alexandre Poidatz, chargé de plaidoyer Finance et Climat chez Oxfam France.





Et d’ajouter : « Plus encore que leur mode de vie, c’est leur patrimoine financier, via leur participation dans des entreprises polluantes, qui est le poste le plus important de leur empreinte carbone totale ».





Trois milliardaires dont Gérard Mulliez occupent les premières places du classement





Selon le rapport, trois milliardaires français qui trustent les premières places de ce classement émettent, via leur patrimoine financier, autant que les actifs financiers de 23,4% des ménages français. Plus un milliardaire possède d’actifs dans des entreprises polluantes, plus les émissions qui lui sont attribuées sont élevées. Et assez logiquement, on retrouve par conséquent aux trois premières places des dirigeants issus des secteurs parmi les émetteurs, comme la grande distribution, l’agroalimentaire et le transport maritime.





Gérard Mulliez, le fondateur du groupe Auchan, occupe la première place de ce classement. En effet, le document renseigne que son patrimoine financier émet à lui seul 33 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit 3 millions de fois plus de CO2 que le patrimoine financier moyen d’un ménage français. « L’empreinte de son patrimoine financier est telle que Gérard Mulliez (et sa famille) émet au moins autant de CO2 que 11 % de ménages français, soit plus que tous les habitants d’une région comme la Nouvelle-Aquitaine », notent les auteurs du rapport.





Gérard Mulliez est suivi par Rodolphe Saadé, le fils du fondateur de l’entreprise de fret maritime français CMA-CGM, l’un des plus importants armateurs au niveau mondial. Son patrimoine financier émet 23 millions de tonnes d’éq. CO2, selon le rapport.