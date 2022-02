Emmanuel Macron sur le financement des PME : « On a besoin de structures comme la DER/FJ »

Les Présidents Français et Sénégalais Emmanuel Macron et Macky Sall ont assisté, ce mercredi 16 février 2022, à la Station F de Paris, à la clôture des travaux de la rencontre sur « Investir ensemble pour une nouvelle alliance entre l’Afrique et l’Europe », organisée par l’Agence Française de Développement. Un événement au cours duquel un grand panel a été organisé sur le thème « Financer les PME, vecteur de la croissance africaine et des emplois de demain » et auquel le ministre Délégué général à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Papa Amadou Sarr, a participé.





Au cours de cette rencontre dont le patron de la DER/FJ avait en charge la restitution face aux deux Chefs d’Etat, deux principales idées ont été ressorties durant les discussions. Il s’agit, de la nécessité de mobiliser les acteurs et débloquer les financements et le besoin d’accompagnement des TPE/PME pour qu’elles soient de solides acteurs dans l’écosystème entrepreneurial.





Emmanuel Macron de saluer le modèle de la DER/FJ. « Vous me donnez des leçons à juste titre » dira-t-il. Le Président français estime que « le défi est organisationnel ; et il faudrait voir comment soutenir ces cibles entrepreneuriales et leur trouver des milliards d’euros pour leur financement. C’est pour ça qu’on a besoin de structures comme la DER/FJ ».





De l’avis de Macron, « il faut sortir des canaux d’interlocuteurs habituels pour s’organiser différemment et aller vers les entrepreneurs de l’informel. Mais il ne faut pas que du financement public, il faut aussi du financement privé. Emmanuel Macron précise qu’il revient au public de « prendre la part de risques que les autres ne veulent pas prendre. Il nous faut construire des fonds de garantie qui vont couvrir les premières pertes ; la part de risques que le secteur privé ne veut pas prendre. Nous pourrons ainsi mobiliser des centaines de milliards de financements pour le continent africain ».





A la suite des différentes restitutions, les Présidents Sénégalais et Français ont indiqué être en phase avec les intervenants. Pour le Président Macky Sall, « l’Afrique est particulière à cause du caractère informel de son économie ». Il invite par conséquent les bailleurs à « considérer l’Afrique comme elle est » et à adapter leurs méthodes de financement à ses réalités. » D’ailleurs souligne-t-il, « la DER/FJ est un exemple que j’aime citer. J’avais constaté que les banques ne prêtaient pas aux jeunes, raison pour laquelle il fallait que l’Etat du Sénégal se substitue à elles pour accompagner la dynamique entrepreneuriale. » La DER/FJ a réussi ce pari, elle a à ce jour « financé plus de 150 millions d’euros au profit des jeunes et des femmes avec un excellent taux de recouvrement » a indiqué le Président Macky Sall.





Cette rencontre de haut niveau a été animée par d’éminentes personnalités telles que : Makhtar Diop, directeur exécutif, IFC, Tanja Gonner , présidente du Conseil d’administration, GIZ et co-présidente du réseau des praticiens, Grace Muliisa, Directrice générale Ecobank Ouganda, Odile Renaud-Basso, présidente, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Jean-Michel Severino, président, Investisseurs et Partenaires et Bruno Wenn, président, European Development Finance Institutions (EDFI).