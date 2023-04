Emploi des jeunes : Macky Sall continue à se chercher

Après 11 ans au pouvoir, le président Macky Sall n’a toujours pas trouvé la bonne formule en matière d’entreprenariat et d’emploi des jeunes. Les instructions du chef de l’Etat, ce mercredi en conseil des ministres, en sont un exemple patent. A ce jour, on compte une multitude d’entités publiques qui interviennent tous dans ce domaine, avec un résultat plus que mitigé. DERFJ, 3FPT, ANPEJ, APDA, FONGIP, PROMISE, FONAMIF, ADPME, le programme école-entreprise, sans compter « les différents fonds pour l’entreprenariat féminin… ».





Aujourd’hui, Macky Sall voudrait bien voir « l’accélération des financements pour la promotion de l’entreprenariat ». Mais il est conscient de l’inefficacité du dispositif très peu cohérent, avec des doublons, chevauchements…





D’où la nécessité de rationaliser, malgré une satisfaction exprimée. « Le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de finaliser, avant fin mai 2023, le processus d’unification des systèmes d’information des structures publiques de soutien à l’Entreprenariat », informe le communiqué du conseil des ministres.





C’est après ce travail confié à Amadou Bâ que le président Sall va monter en première ligne en juin dans le cadre d’un Conseil présidentiel sur l’Entrepreneuriat. « Le Président de la République a demandé au Premier Ministre de préparer avec l’écosystème public et privé de l'Entrepreneuriat, cette importante rencontre qui entre dans le cadre de la matérialisation de l’Axe 1 du Plan Sénégal Emergent (PSE) », indique le communiqué.