EN ATTENDANT LA PASSATION DE SERVICE : LE DIRECTEUR SORTANT DE L’ONAS POSE UN ACTE DE PORTÉE CIVIQUE

L’émotion était palpable le mardi 25 octobre 2022, lors de la séance de don de sang organisée par l’Association des femmes de l’ONAS. Le Directeur sortant, Dr Ababakar Mbaye est venu se sacrifier à l’acte de don de don sang. Il était accompagné par ses assistantes, les femmes de l’Onas, la présidente de l’Association Ndèye Adja Diop et d’autres agents de l’institution. « Donner son sang, c’est contribuer à sauver des vies. J’encourage les femmes de l’Onas à continuer sur cette lancée. Par cette action, elles apportent leur contribution à la réduction du déficit de sang dans les banques », s’est exprimé le Directeur sortant de l’ONAS, Dr Ababakar Mbaye.





Cet acte a été bien apprécié par les travailleurs et particulièrement par les membres de l’Association Nationale des femmes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Anfo). « Nous avons vu des femmes mourir en donnant la vie. Donc si nous avons opté de faire ce don de sang c’est pour vraiment magnifier octobre rose qui est célébré partout dans le monde » a justifié la Présidente de l’Anfo, Adja Ndèye Diop.





Les femmes n’ont pas manqué de magnifier les résultats qu’il a obtenu en si peu de temps. Elles ont loué ses qualités humaines en marge de cette séance de don de sang. « C’est un Directeur qui était à l’écoute des travailleurs, il était disponible et accessible. Il était d’une grande modestie », a noté la présidente de l’Anfo.





Remerciements adressés au Président de la République





Le Directeur Général sortant a remercié le Président de la République, Macky Sall qui lui a accordé sa confiance durant deux ans. Il a invité les travailleurs à faire bloc autour du nouveau Directeur Général afin de relever les défis. « Les hommes passent et les institutions restent. Je remercie le Président de la République qui m’a donné l’opportunité de servir le pays à ce niveau de responsabilité. J’invite les travailleurs à faire équipe autour du nouveau Directeur Général, afin de l’accompagner pour donner son envol au sous-secteur », a exhorté Dr Ababakar Mbaye.