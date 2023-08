En grève de la faim : Hannibal Djim et Ousmane Sonko évacués à l'hôpital

Le Secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP informe que leur camarade Hannibal Djim, détenu à la prison de Rebeuss depuis six mois, vient de piquer une crise et se trouve présentement à l'infirmerie de la prison.







En effet, ce dernier observait une grève de la faim depuis huit jours pour dénoncer sa détention arbitraire. "Le FRAPP exige la libération immédiate et sans condition du camarade Hannibal Djim et de tous les détenus politiques dont le nombre dépasse aujourd'hui 700. Il y a une heure, le FRAPP apprenait que l'opposant et détenu politique Ousmane Sonko, qui observe une grève de la faim à la prison de Sébikotane, depuis son arrestation et sa détention arbitraires, est évacué aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar", lit-on dans un communiqué.





Le FRAPP interpelle l'État du Sénégal, plus personnellement le ministre de la Justice et le président Macky Sall, et les tient responsables de toute conséquence non heureuse qui pourrait découler de leur éventuelle indifférence.