En grève : Les travailleurs de PANAPRESS exigent le paiement de 38 mois d'arriérés de salaires

Bon nombre d’employés de l’Agence panafricaine d’information (PANAPRESS) ont entamé une grève. D’après le journal Kritik, ces travailleurs exigent le paiement de leurs salaires équivalant à 38 mois d’arriérés.Confrontés à cette situation depuis 2020, le secrétaire du collectif des employés renseigne « qu’ils n’ont perçu que deux salaires (en janvier et avril) et des demi-salaires en mai, juin, juillet et août ». Compte tenu de leur situation et des difficultés financières que l’agence supporte depuis 2003, qu’ils avaient notifiées au président de la RD Congo, actuel président de l’UA, au chef de l’état Macky Sall et au ministre des Affaires étrangères, il ont pu rencontrer le PCA qui leur a assuré que tout rentrerait dans l’ordre mais qui, par contre, a profité de certaines directives pour bloquer leurs mots de passe facilitant l’accès à la plateforme de l’agence.Ainsi, ils comptent poursuivre leur grève dans le but d’obtenir gain de cause.