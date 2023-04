En prison depuis plus de 20 jours : Le chargé de Com de Pastef/Touba relaxé

Placé sous mandat de dépôt le 23 mars dernier par le procureur de Diourbel pour injures [...] et menaces de mort, le chargé de communication de Pastef à Touba vient d'être relaxé purement et simplement.







Le tribunal de grande instance de Diourbel a rendu son délibéré ce jeudi matin, dans l'affaire Babacar Sarr. Après avoir passé plus de 20 jours en prison, ce professeur d'histoire et de géographie au CEM Mbacké 3 a été déclaré non coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est libre comme l'air.





Pour rappel, tout est parti d'une plainte déposée au courant du mois de février dernier par Moustapha Messere du parti Rewmi à Touba, pour injures commises par le biais d'un système informatique. Le chargé de communication de Pastef, Babacar Sarr, aurait déclaré, dans un groupe WhatsApp, que C. Meserre (père de Moustapha Messere, membre de BBY) était impliqué dans deux affaires de mœurs, puis expulsé de la capitale du mouridisme.





Pour laver son honneur, Moustapha Messere a porté plainte. Les deux parties ont été entendues par les enquêteurs du commissariat spécial de Touba, avant que le dossier ne soit transmis au parquet sous forme de renseignement judiciaire. Mais le procureur de la République de Diourbel avait adressé un soit transmis à la police de Touba pour ordonner la conduite de Babacar Sarr.