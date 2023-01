En prison pour 12,9 millions de francs CFA, la femme du sous-préfet pique une crise en plein…

Ndèye Ciré Ba sera fixée sur son sort jeudi prochain. Elle a été jugée hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie portant sur 12,9 millions de francs CFA. Mais au moment de quitter la barre pour rejoindre le box des accusés, elle a piqué une crise et s’est effondrée sur le sol.



Elle a été secourue par les sapeurs-pompiers. Si son état ne s’améliore pas, elle sera transférée au Pavillon spécial en attendant le verdict de son procès.



Ndèye Ciré Ba est la femme d’un sous-préfet en poste dans le département de Linguère. «Son mari l’a abandonnée parce qu’il ne voulait pas que image soit ternie par cette affaire», a lancé à l’audience son avocat, repris par Les Échos.



Ce journal rapporte que la dame a été arrêtée pour une sombre affaire de vente d’engrais. Après une première opération réussie, Ndèye Ciré Ba devait assurer une deuxième livraison, d’une valeur de 12,9 millions de francs CFA, pour le compte de son client, Doudou Diouf. L’engrais n’ayant pas été livré alors qu’il avait versé les montants correspondants, ce dernier porte plainte pour escroquerie.



À la barre, la mise en cause a clamé son innocence, désignant une autre personne comme le coupable. «C’est Jean-Paul qui a disparu avec l’argent, a juré l’accusée. Je n’étais qu’une simple intermédiaire dans cette affaire de vente d’engrais. Je ne me suis limité qu’à mettre en rapport les parties.»



Ndèye Ciré Ba a ajouté : «Je n’ai reçu aucune commission. La partie civile avait tout simplement promis de m’offrir des légumes et du poisson que je n’ai jusque-là pas vus.»



L’avocat de la défense a plaidé la clémence du tribunal.