En sit-in, ce samedi: Le collectif des féministes «poursuit» le fils de Cheikh Yérim Seck

Les féministes ne lâchent pas toujours le fils du journaliste Cheikh Yérim Seck, Souleymane Sidy Seck. Ce dernier, accusé de viol sur une mineure de 15 ans, a été placé sous mandat de dépôt depuis quelques jours. Une affaire «sur-médiatisée», selon certains juste parce que c’est l’enfant d’une célébrité qui a été condamnée pour les mêmes faits. Et malgré cet état de fait, le collectif des féministes du Sénégal en collaboration avec les associations à savoir l’Association des juristes sénégalaises (Ajs), Jgen Sénégal, Gënji Hip-hip africain’s rising, Dafadoy Awas, Vffs, Jáma ainsi que les organisations et collectifs de défense des droits continuent de poursuivre le présumé violeur. Ainsi, ces femmes comptent organiser un sit-in dénommé Justice pour Louise, ce 3 juillet à 10 heures, à la place de la Nation. Ceci, précisent-elles néanmoins, pour dire non aux violences faites aux femmes. «Venez nombreuses témoigner votre solidarité aux survivantes victimes de viols et à toutes celles qui taisent leurs souffrances et demander à l’Etat du Sénégal de mettre fin à la culture du viol, au feminicide et à l’impunité », a lancé le collectif des féministes qui dit combattre les violences faites aux femmes au Sénégal.