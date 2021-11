En sit-in, les travailleurs de la Poste haussent le ton

Les travailleurs de la Poste en colère

Le Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications a tenu un sit-in ce matin, à la direction Générale de ladite structure. Ces derniers dénoncent la "gestion gabégique de la boite et la précarisation de leurs emplois".





Rouge de colère et munis de pancartes, ces travailleurs ont engagé des actions en disant "Non aux réformes impopulaires, à la mal gouvernance et la mauvaise gestion" qui selon eux affecte leur boîte.





En assemblée générale, Ibrahima Sarr, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications, section poste, estime que les travailleurs de la Poste sont au bord du gouffre. Qualifiant cette rencontre de signe annonciateur, il affirme que les travailleurs ne se laisseront pas faire car, dit-il, " cette mal gouvernance folklorique qui sous toutes ses déclinaisons montre à suffisance que la Poste est à l’agonie... ".