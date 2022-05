En soutien à Gas El Salvador : FRAPP invite au boycott des produits Diaary

Boycott des produits Diaary par Frapp

Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP invite au boycott des produits Diaary, après l'arrestation de Gas El Salvador à Saint-Louis.





"Il lui est reproché d'avoir eu le courage de se poser des questions sur la fortune suspecte du ministre-maire-beau-frère du président Macky Sall : Mansour Faye et sa fille. Devant l'augmentation du nombre de détenus d'opinion et de détenus politiques au Sénégal, il est urgent de refuser les dérives liberticides, démocraticides du président Macky et de son clan", dénonce Frapp dans un communiqué.