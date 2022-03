En visite à Mbacké, Aïssatou Sophie Gladima recadre Imam Sall : " Nul n'a le droit de blesser la cohésion sociale"

L'affaire de l’imam Lamine Sall s'est invitée , le mardi 1er mars 2022, à l'inauguration de la centrale solaire de Kaël, une localité située, dans le département de Mbacké. A cette occasion, le ministre du Pétrole et des Energies a dénoncé avec vigueur les propos tenus par le sieur Sall.



Aïssatou Sophie Gladima a soutenu : " Nul n'a le droit de blesser la cohésion sociale". Ainsi, elle a magnifié le rôle joué par l'Église pour diligenter cette affaire.







La ministre du Pétrole et des Energies se réjouit du soutien des khalifes généraux ainsi que de la communauté musulmane.



" On commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké, un saint homme qui avait beaucoup soutenu le président Léopold Sédar Senghor. Je salue notre père, l'archevêque de Dakar et tous les khalifes généraux qui tiennent beaucoup à la paix de ce pays: Cette cohésion sociale que nul n'a le droit de blesser" a-t-elle laissé entendre à l'occasion de cette cérémonie tenue dans la commune de Kaël.