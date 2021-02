En voulant se procurer un véhicule, un agent des eaux et forêt se fait gruger de 1 million FCfa

Se disant menuisier, S.M.L. a atterri ce vendredi matin au tribunal de grande instance de Diourbel. L’homme âgé de 21 ans a été déféré pour abus de confiance. Il a été trainé au commissariat urbain de Mbacké par un agent des Eaux et forêt en service dans la région de Matam, selon des sources de Seneweb proches du dossier.Le garde forestier a été roulé dans la farine à hauteur d’un million F Cfa par le célibataire sans enfant. Selon le plaignant, S.M.L. livrait un véhicule à un de ses collègues. Ce jour-là, le mis en cause avait promis de mettre à sa disposition une voiture de marque Peugeot 307 à condition que l’agent des Eaux et foret lui donne le montant d’un million F Cfa.Mais l’acquéreur a demandé à S.M.L de lui accorder un peu de temps pour qu’il collecte la ladite somme. Au bout d’un mois, I.B est venu à Touba pour remettre un million F Cfa à son ‘’vendeur’’ en présence d’un témoin.Malheureusement, depuis 03 mois, l’homme domicilié au quartier Darou Manane à Touba ne cesse de trimballer l’agent des Eaux et forêt en service dans une brigade de la région de Matam. Sachant qu’il a été dupé, I.B a déposé une plainte au commissariat urbain de Mbacké pour abus de confiance.Convoqué par la police, S.M.L a reconnu avoir encaissé un million F cfa auprès du garde forestier. Mais L’homme âgé de 21ans dit avoir été confronté à des difficultés financières. Malgré tout, il a été déféré hier.