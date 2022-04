Encadrement de la contribution de la diaspora : La recette du docteur Djiby Diallo

Le docteur Djiby Diallo, Président du Réseau panafricain pour le développement de l'Afrique et la diaspora, détermine deux types de diaspora.





Il s'agit, selon l'invité de Walfadjri dans l'émission "Opinion" de ce dimanche, de celle récente qui est composée des Sénégalais qui ont choisi d'aller vivre à l'étranger et de celle qui concerne les Africains qui ont été déportés à cause de l'esclavage.





A l'en croire, la première citée se réveille physiquement dans les pays étrangers, mais émotionnellement et mentalement, se réveille tous les jours au Sénégal. "Tout ce qui intéresse ces derniers, c'est comment contribuer au développement du pays".





C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut chercher à savoir comment encadrer la diaspora pour une meilleure contribution au développement du pays.





Dans ce sillage, l'invité de Walfadjri parle de deux types d'accompagnement possibles. "Tous les membres de la diaspora ne peuvent pas s'installer au Sénégal, en définitive. En ces jours, avec le développement du travail en ligne, il est possible de déterminer, par exemple, qu'un bon journaliste basé à l'étranger peut encadrer de jeunes journalistes ici et le travail peut se faire en ligne. Tous les autres domaines peuvent être concernés. Deux ans de contrat pour un certain nombre qui vient travailler ici. Ce temps leur permettra de savoir s'il veulent partir ou rester", dit-il.