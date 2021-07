Enclavement : Le cri de détresse des populations de Lour Escale

Regroupées autour d’un collectif, les populations de Lour Escale, localité située dans la région de Kaffrine, à environ 30 km de Koungheul, interpellent le président Macky Sall et son gouvernement pour la construction de la route reliant la commune à la route nationale n°1.





En effet, les habitants de cette localité disent vivre un véritable calvaire, à cause de l’état défectueux de la route. Dans une déclaration reçue à Seneweb, les concitoyens de cette partie du pays estiment que de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines sont notés sur cet axe, à cause des nids-de-poule, des têtes-de-chat, bourbiers, ravines, trous et bosses qui plongent la population dans le désarroi.





«Aussi, ont-ils déploré, l’évacuation d’urgence des malades et des femmes enceintes vers le district sanitaire de Koungheul est quasiment impossible, à cause de la vétusté de ce tronçon de 35 km».





Selon le collectif, beaucoup de personnes y laissent leur vie, parfois par accident, sans oublier les pannes répétitives des ambulances utilisées par les postes de santé du terroir.





De leur avis, «cet enclavement ralentit les activités économiques du terroir. Ainsi, des usagers ne comptent plus que sur le chef de l’Etat, Macky Sall, pour le bitumage de cette route».





Les habitants disent être confrontés à encore plus de difficultés pendant l’hivernage, car ils risquent d’être coupés du reste du pays, en ralentissant toutes les activités, dès lors que cette route-calvaire assure plus de 90 % du déplacement des personnes et des biens dans l’arrondissement de Lour et ses environs.





Toujours dans l’attente de la mise en œuvre des projets de pistes communautaires dans le cadre de certains programmes nationaux de développement local comme le Pndl et le Pudc, Lour Escale rappelle au président de la République «ses multiples engagements envers cette communauté».





D’après eux, «il promettait monts et merveilles la réfection de cet axe, à l’occasion de ses déplacements dans la zone».





Ils sont donc très remontés contre les autorités locales et déplorent leur «indifférence» face à ce problème, malgré leur cri du cœur.