Encombrement des "Allô Dakar", "Tiak-Tiak"... : la Cité Fayçal échappe de justesse à une catastrophe et attire l'attention des autorités

Le pire a été évité de justesse, hier, à la Cité Fayçal située dans la commune de Golf Sud. Un camion immatriculé DL- 3174-, dont les freins sont défaillants, a terminé sa folle course dans un poste de câbles téléphoniques. Cependant, informe le quotidien L'AS dans sa parution du jour, aucun blessé n’a été enregistré sur place.



Après l'incident, les populations de la cité, préoccupées par leur sécurité à cause de l’encombrement des gares routières flottantes (taxis «Allo Dakar» et motos «tiak tiak», et des ambulants sont sortis de leurs gonds pour dénoncer la situation. Le délégué de quartier, Mbodiène Ndiaye sonne l’alerte pour attirer l’attention des autorités.