Encore un fœtus repêché d'une fosse septique à..

Alors que l'on se perd en conjectures sur l'affaire du fœtus de 7 mois environ découvert dans la fosse septique d'un immeuble à quatre étages au quartier Dalifort Touba Seras de Pikine, un autre cas pareil a été signalé dans le nouveau département de Keur Massar.



D’après le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi, les faits ont eu lieu dimanche dernier, dans la journée, vers 12 heures, à Keur Massar. Et, à en croire les sources du journal, les populations n'en reviennent toujours pas.



Alertés par le personnel médical, les gendarmes de la Brigade territoriale entrent en action et ouvrent une enquête. Sans tarder, les hommes en bleu arrêtent tous les occupants de la maison, notamment 6 femmes, et les soumettent à des auditions sur procès-verbal.



Toutes les femmes sont ensuite conduites au District sanitaire et soumises à des examens gynécologiques. Mais, au cours des dits examens, les blouses blanches décèlent des signes cliniques d'une personne venant d'accoucher sur l'une d'elles.



Conduite dans les locaux de la Brigade de gendarmerie pour un interrogatoire, la femme suspecte était toujours, du moins jusqu'aux dernières nouvelles, entre les mains des pandores. Ce, pour répondre aux nombreuses questions pour faire éclater la vérité dans cette affaire.