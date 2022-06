Energie : Signature d’un accord de partenariat pour la mise en place d’une Super Entreprise de Services Énergétiques

Les ministres de l’Economie, du Plan et de la Coopération et du ministre du Pétrole et des Énergies ont présidé, ce mardi 28 juin, la signature d’un accord de partenariat pour la mise en place d’une Super Entreprise de Services Énergétiques (Super Esco). Cette structure est le fruit d’un partenariat entre le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) et l’Agence nationale pour l’Economie et de la Maîtrise de l’Energie (AEME).





« Cette Super Esco aura en charge la structuration, le financement et la réalisation de programmes d’amélioration des performances énergétiques dans différents domaines tels que l'éclairage public, les bâtiments, l’industrie, l’administration », a révélé le Ministre de l’Economie Amadou Hott.





Dans le cadre de sa politique énergétique nationale, l’État du Sénégal a inscrit la maîtrise de l’énergie comme l’un des axes stratégiques phares pouvant contribuer de manière durable au développement et à la stabilisation du secteur.





Dans cette dynamique, tous les acteurs et usages énergétiques constituent des cibles d’autant que le potentiel d’économie d’énergie mobilisable est très conséquent.





A cet effet un certain nombre de programmes ont été identifiés et touchent à plusieurs secteurs (bâtiment, administration, collectivités territoriales, transport, industrie). Une déclinaison en est faite dans le Plan stratégique de développement (PSD, 2019-2023) de l’AEME ainsi que dans la Stratégie 2030 de Maîtrise de l’Énergie conformément au Plan Sénégal Émergent (PSE) et aux orientations de la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie (LPDSE)





« Nous nous réjouissons de cette collaboration qui contribuera de manière durable au développement et à la stabilisation du secteur de l’énergie au Sénégal. Le FONSIS mettra à la disposition du projet l’expertise de ses équipes. Ainsi elles proposeront un schéma de structuration financière et vont contribuer aux côtés de l’AEME à la mobilisation de fonds auprès de partenaires et bailleurs nationaux et /ou étrangers pour le financement du projet », a souligné le Directeur Général du FONSIS, Papa Demba Diallo.





Pour Saer Diop, Directeur Général de l’AEME: «L’élaboration par l’AEME, bras opérationnel du Ministère du Pétrole et des Énergies (« MPE ») pour la mise en œuvre de la politique de maîtrise de l’énergie, de programmes structurants et durables d’amélioration des performances énergétiques dans plusieurs domaines tels que l’éclairage public, les bâtiments, l’administration et l’industrie».





«L’inscription par le Sénégal de la maîtrise de l’énergie parmi les axes prioritaires pouvant contribuer de manière conséquente à la stabilité du secteur, dans le cadre de sa politique énergétique nationale », a déclaré le ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima.