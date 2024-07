Énergies renouvelables : Ces écueils à l’accès à l’électricité solaire des ménages à surmonter

L’électricité solaire peut permettre de mettre l’accent sur la sobriété carbone et la résilience au changement climatique, mais également faire des économies et de rationaliser l’exploitation des ressources énergétiques disponibles sur notre territoire, notamment le gaz et le pétrole. Et au Sénégal, les ménages manifestent un intérêt croissant pour les solutions solaires domestiques. Mais le coût initial élevé des équipements reste un des freins majeurs.











Pour apporter des solutions à ce problème, un atelier de restitution sur le financement des solutions solaires pour les ménages a été organisé par le Conseil patronal des énergies renouvelables, ce mardi. Une rencontre qui a été présidée par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. Il a profité de l’occasion pour annoncer la mise en place de mesures d’accompagnement aux ménages.









‘’Nous pourrions, en effet, envisager la mise en place de mesures d’accompagnement telles qu'une ligne de crédit ou un fonds de garantie au profit des banques qui pourraient financer les ménages à taux réduits. Dans ce sens, l'engagement du secteur bancaire local est crucial, tout comme le renforcement des capacités des entreprises du secteur privé pour répondre adéquatement à la demande croissante’’, a promis le ministre de l’Énergie.













Cependant, un des facteurs clés de succès de l’initiative sera, selon Birame Soulèye Diop, ''de lever les contraintes techniques en assurant un contrôle rigoureux des équipements, la certification des installations, la maintenance et le respect des normes requises. Par conséquent, la familiarisation des institutions financières avec le secteur des énergies renouvelables devient également primordiale pour une pleine et entière appropriation de cette démarche''.