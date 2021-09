Enfant attaqué par un pitbull : L'affaire atterrit au TGI de Mbour

Un enfant attaqué par un Pitbull à Mbour

B. Dieng a eu de la chance. Le gamin de 14 ans a été attaqué par un pitbull au moment où son propriétaire lavait un autre chien de la même race à la mer.





Ce dernier a été attrait à la barre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour. Sur le corps du garçon, des traces de griffes et de morsures sont encore visibles.





En effet, parti faire du sport à la plage, M. Niang a voulu en profiter pour faire le bain à ses chiens. Il avait attaché l'un et devant le juge il a déclaré ne pas connaître les circonstances qui ont poussé son chien à attaquer le petit.





"J'avais posé mes habits à côté et je pense que le gamin a voulu toucher mes affaires et le chien l'a attaqué. Il n'agresse que quand il sent que mon bien est en danger", déclare le prévenu. Sa famille a voulu prendre en charge les frais médicaux de B. Dieng. Mais elle a rechigné à le faire quand M. Niang a été placé en détention.

"Son frère nous a dit que comme l'affaire a atterri au tribunal, la famille va attendre la décision de justice. Nous ne réclamons pas de dommages et intérêts. Nous voulons juste que le petit soit soigné", a soutenu la tante du petit.