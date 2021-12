Enfants de la rue : 80 % des enfants récupérés, retournés à leurs parents (ministère)

80% des enfants de la rue sont retournés à leur famille

‘’Zéro enfant dans la rue" : c'est le souhait du ministre de la Femme, de la famille, du genre et de la promotion des enfants. Qui annonce avoir retiré 7000 enfants de la rue pendant la période de la Covid-19, selon le quotidien ‘’Bés Bi’’.





A en croire le secrétaire général dudit ministère, Mame Ngor Diouf, 80 % de ces enfants récupérés ont pu être retournés chez leurs parents. Fort de ces résultats, indique-t-il, le Président de la République a donné des instructions aux ministères (Femme Intérieure et Justice) concernés à poursuivre ce programme.





« Les résultats ont été salués par tous les acteurs. Madame le ministre Ndèye Saly Diop Dieng a organisé également auprès des familles religieuses des visites de courtoisie et d’information et tous les guides religieux ont salué les efforts de l’Etat qui s’inscrivent dans les préceptes de l’Islam qui visent protection, assistance et éducation de qualité aux enfants. Aujourd’hui, le Chef de l’Etat nous a instruits à poursuivre ce programme et cela se traduit par l’élaboration d’un programme de retrait et de réinsertion socioéconomique des enfants en situation de rue », a déclaré, ce jeudi, le SG du ministère de la Femme, Mame Ngor Diouf en marge de la rencontre sous-régionale de deux jours dédiée à la protection des enfants.