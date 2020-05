Enfants égorgés à Touba : Le père a prémédité son acte

Bara Touré a bien mûri son plan. Il avait prévu de tuer ses deux enfants égorgés dans la nuit du 26 au 27 septembre 2019.Cette nuit-là, relate Le Soleil, Touré dormait avec sa première épouse quand, au milieu de la nuit, il s’est levé et a pris un couteau…Il est allé tout droit dans la chambre des enfants qui dormaient. Deux filles dormaient sur un matelas à même le sol.Bara Touré a égorgé ses deux enfants l’un après l’autre, puis il est ressorti pour jeter le couteau dans la maison mitoyenne en chantier et est retourné se coucher tranquillement auprès de son épouse.Vers 5 h du matin, Bara Touré, qui se rendait au robinet, a réveillé son épouse, lui reprochant d’avoir laissé la porte de la véranda ouverte.Prise de peur, sa femme entre dans la chambre et découvre l’horreur. Ses cris alertent le voisinage. Bara Touré. inconsolable, tente de se suicider.