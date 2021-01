Enquête de la BBC : Le Sénégal ne dispose pas de système "universel" d'enregistrement des décès

Selon une enquête de la BBC reprise par Rewmi Quotidien, sur les 55 pays et territoires africains, seuls l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Algérie, les Îles du Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles et Maurice disposent de systèmes d'enregistrement des décès fonctionnels, obligatoires et universels.Pour être qualifié d'"universel", un système d'enregistrement des décès doit répondre au critère de couverture de 90 % de la population fixé par les Nations Unies. Au moins 14 pays enregistrent un décès sur dix ou moins.Tous les autres pays, comme le Sénégal, disposent d'une sorte d'enregistrement des décès, souvent sur papier et non numérisé.Il fonctionne au niveau local, mais il n'est pas adapté au calcul des tendances de mortalité au niveau national.Il y a des enfants qui entrent dans la population et qui en sortent, sans aucune trace, à cause des retards dans l'enregistrement des naissances et des décès.