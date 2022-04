Enquête sur le décès de Astou Sokhna: Les agents de santé de Louga exigent une autopsie

Les syndicalistes du secteur de la santé au niveau de la région de Louga ont rompu le silence. Ces derniers ne se sentent pas protégés par la tutelle et jugent les sanctions prématurées. « Alors que l’enquête suit son cours, des manipulations surgissent et jettent à la vindicte populaire, d’honnêtes personnels de santé, qui ont voué leur vie entière à soigner, à guérir et à alléger les peines de leurs concitoyens » note-t-on dans le communiqué des différentes sections des syndicats de santé sises à Louga. Sans embages, ils réclament l’autopsie de la dépouille de Astou Sokhna. « Nous sommes les premiers à réclamer que la justice fasse la lumière dans cette tragédie. Toutefois, étant donné que l’enquête est en cours, ainsi que les auditions, nous souhaiterions que celle-ci aille jusqu’à son terme, en l’occurrence jusqu’à l’autopsie. C’est seulement à ce stade, que l’opinion sera édifiée des tenants et des aboutissants de cette affaire et que toutes les responsabilités seront établies » note le document.